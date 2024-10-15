Cumhuriyet Savcısını Tehdit Eden Çeteden Bomba İtiraf: Hain Planı Tetikçi Açıkladı, Trafik Işıklarında...
Yeni doğan bebeklerle ilgili haksız kazanç sağlayan ve ölümlerden sorumlu tutulan çete soruşturmasında savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri itirafçı oldu. İtirafçı, Mustafa Kemal Zengin’in kendisine, “Savcıyı korkutmak için trafik ışıklarında ateş edeceksin” dediğini açıkladı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere götürerek haksız kazanç sağladığı, 12 bebeğin ölümüne ve 3 bebeğin yaralanmasına yol açtığı iddia edilen, aralarında doktorların ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da bulunduğu çetenin tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasına yönelik soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının makamında tehdit edilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kendisine tetikçilik teklif edilen bir şüpheli, itirafçı oldu. Mustafa Kemal Zengin'in itirafçı Muhammed Emin O.'ya, “Savcı işlerimize engel oluyor. Amacımız öldürmek değil, korkutmak. Trafik ışıklarında aracın ön yolcu koltuğuna sıkacaksın” dediği ortaya çıktı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Yeni doğan bebek' çetesine yönelik soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin, dosya avukatlarından Aylin A. ve Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edildiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Aylin A., Mustafa Kemal Z., Baki Ç., Yavuz Ç. ve itirafçı Muhammed Emin O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, birden fazla kişiyle tehdit, kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs, yargı görevini etkilemeye çalışmak ve kişisel verileri yasa dışı ele geçirmek suçlarından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ARTIK MİT'E BAĞLI ÇALIŞACAKSIN"
İtirafçı Muhammed Emin O., savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Z.'nin kendisi ile irtibat kurup işlerinde kullandığı süreci şöyle anlattı:
"Mustafa Kemal Zengin ile Siirt'te ortak arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Buraya gelme amacının benim gibi gençlerle tanışmak ve ülkeye faydalı bireyler haline getirmek olduğunu söyledi. Numara alışverişi yaptık. Sosyal medyasına baktığımda birçok bürokratla fotoğrafının olduğunu gördüm.
Bana kendisini İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıttı. Beni Ankara'ya davet etti. Kimliğimi aldı ve daha sonra kimliğimi MİT adına düzenlenmiş bir kimlik olarak verdi. 'Artik MİT'e bağlı çalışacaksın. Benim istediğim talimatları yerine getireceksin' dedi. Tabanca, koruma kıyafetleri ve mermiler de teslim etti. Daha sonra beni doğuda ve batıda mitinglerde, araç eskortu ve şahıs takibi konularında görevlendirdi. Yanında çalıştığım 1.5 yıl içinde maaşımı Mustafa Kemal Zengin'in yanında bulunan Polat lakaplı bir şahıs tarafından elden aldım. Bu ücreti sana 'İstihbarat ödeneğinden veriyorum' diyordu."
"SENİ KURTARACAĞIZ"
İtirafçı Muhammed Emin O, Siirt'te polis çevirmesinde yakalandığı anlardan şu cümlelerle bahsetti:
"Yaptığım faaliyetlerde kullandığım araçları kiralıyordum. 2023 yılında Siirt'te bulunan ailemi ziyaret etmek için seyir halindeyken trafik polisi çevirmesine takıldım. Onlara MİT kimliğimi gösterdim. Devam etmemi söylediler. Daha sonra evde balkondayken kalabalık bir polisin aracımı inceleme altına aldıklarını gördüm. Mustafa Kemal Zengin'i aradım. Bana sakin olmamı, ettiğim yemine sadık kalmamı söyledi ama kendisi de panik halindeydi. Aracım çekildi ve Siirt trafik şubeye gittim. Polis ekipleri tarafından sorguya alındım. Evimde yapılan aramalarda birtakım silahlara el konuldu ve tutuklanarak Batman'da bulunan bir cezaevine gönderildim. 26 gün tutuklu kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra Polat lakaplı şahıs yanıma geldi ve 'bizimle alakalı bu durumları kimseye anlatmayacaksın, başına gelen bu durumdan seni kurtaracağız' dedi.
Para vermek istedi, kabul etmedim. Başıma gelen durumlar beni yıprattığı için önce telefon numaramı değiştirdim. Mustafa Zengin ve yanındaki kişilerle bağlantımı kestim. Uzun süre beni arayan olmadı."
"ADLİYE PERSONELİ İŞLERİMİZE ÇOMAK SOKUYOR"
İtirafçı Muhammed Emin O, "Geçtiğimiz Eylül ayında akrabalarımı ziyarete İstanbul'a geldim. Telegram üzerinden bilmediğim bir numara tarafından arandım. Kimsiniz dedim. Arayan kişi 'Beni tanımadın mı? Ben Zengin Başkan' dedi. Şahsın Mustafa Kemal Zengin olduğunu anladım. Bana Siirt'teki dosyamın akıbetini sordu. 'Yargılama devam ediyor' dedim ve konuyu kapattım. Bana güzel bir teklifinin olduğunu, yerine getirmem sonucunda 100 Bin Dolar para alacağımı ve dosyamın ceza almadan kapanacağını söyledi. Teklifin ne olduğunu sordum. Bana 'Ben dürüst olmayı severim. Her zaman açık oldum. İstanbul'da bulunan bir adliye personeli bizim işlerimize çomak sokuyor.
"TRAFİKTE SIKACAKSIN"
Bu şahsın yaptığı eylemler senin dosyanı da etkiliyor. Şahsın kimlik bilgisini, fotoğrafını, araç plakasını, nerede çalıştığını, işe geliş ve gidiş saatlerini sana söyleyeceğim. Sana motosiklet kullanan bir şahıs ile birlikte bir silah göndereceğim. Sen maskeli olarak motosiklet kullanan şahsın arkasına binerek adliye personelinin kullanmakta olduğu araca trafik ışıklarında durduğu esnada tekerleklerine ve ön yolcu koltuğuna birer el ateş edeceksin. Kimseyi öldürmeyeceksin. Amacımız sadece korkutmak" dedi. Kim olduğunu sorduğumda 'İşi kabul etmeden kim olduğunu söylemem' dedi. Kesinlikle bunu kabul etmediğimi ve bir daha beni aramaması gerektiğini söyledim ve telefonu kapattım. O gün ve sonrasında emniyette muhatap bulamadım. Siirt'e ailemin yanına geri döndüm. Basında Mustafa Kemal Zengin'in savcıyı tehdit ettiği görüntüleri görünce bana teklif ettiği işin bu olduğunu anladım ve İl Jandarma Komutanlığı'na gidip durumu anlattım" şeklinde konuştu.