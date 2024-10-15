Cumhuriyet Savcısını Tehdit Eden Çeteden Bomba İtiraf: Hain Planı Tetikçi Açıkladı, Trafik Işıklarında...

"ARTIK MİT'E BAĞLI ÇALIŞACAKSIN"

İtirafçı Muhammed Emin O., savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Z.'nin kendisi ile irtibat kurup işlerinde kullandığı süreci şöyle anlattı:

"Mustafa Kemal Zengin ile Siirt'te ortak arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Buraya gelme amacının benim gibi gençlerle tanışmak ve ülkeye faydalı bireyler haline getirmek olduğunu söyledi. Numara alışverişi yaptık. Sosyal medyasına baktığımda birçok bürokratla fotoğrafının olduğunu gördüm.

Bana kendisini İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıttı. Beni Ankara'ya davet etti. Kimliğimi aldı ve daha sonra kimliğimi MİT adına düzenlenmiş bir kimlik olarak verdi. 'Artik MİT'e bağlı çalışacaksın. Benim istediğim talimatları yerine getireceksin' dedi. Tabanca, koruma kıyafetleri ve mermiler de teslim etti. Daha sonra beni doğuda ve batıda mitinglerde, araç eskortu ve şahıs takibi konularında görevlendirdi. Yanında çalıştığım 1.5 yıl içinde maaşımı Mustafa Kemal Zengin'in yanında bulunan Polat lakaplı bir şahıs tarafından elden aldım. Bu ücreti sana 'İstihbarat ödeneğinden veriyorum' diyordu."