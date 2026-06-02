Cumhuriyet Gazetesinin X Hesabına Erişim Engeli

Cumhuriyet gazetesinin X hesabı hakkında Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engeli kararı verildi.

'MİLLİ GÜVENLİK' VE 'KAMU DÜZENİ' GEREKÇESİ

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamada kararın “millî güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verildiği belirtildi.

KARAR HENÜZ UYGULANMADI

Kararla ilgili detay paylaşılmazken hesap henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabı (@cumhuriyetgzt), Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/2312 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. pic.twitter.com/9edJujn0ly — EngelliWeb (@engelliweb) June 2, 2026

Kaynak: Haber Merkezi