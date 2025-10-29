Cumhuriyet Bayramı’na Özel Kare: Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın simgeleri arasında yer alan Ahır Dağı’na işlenen dev Ay Yıldızlı Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı’nda uzaydan görüntülendi.

Onikişubat Belediyesi tarafından dağın zirvesine özenle işlenen dev bayrak, ihtişamıyla dikkat çekti. Milli gözlem uydusu Göktürk-1 tarafından çekilen karede, Ahır Dağı’nın tepesini süsleyen al bayrağın tüm detayları net bir şekilde görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf, kısa sürede büyük beğeni topladı. Bakanlık paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız."

Kaynak: İHA