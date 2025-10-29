Cumhuriyet Bayramı’na Özel Kare: Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi

Cumhuriyet Bayramı coşkusuna uzaydan gelen gurur kareleri eklendi. Onikişubat Belediyesi’nce Ahır Dağı’na işlenen dev Türk Bayrağı, milli gözlem uydusu Göktürk-1 tarafından uzaydan görüntülendi.

Son Güncelleme:
Cumhuriyet Bayramı’na Özel Kare: Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın simgeleri arasında yer alan Ahır Dağı’na işlenen dev Ay Yıldızlı Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı’nda uzaydan görüntülendi.

Onikişubat Belediyesi tarafından dağın zirvesine özenle işlenen dev bayrak, ihtişamıyla dikkat çekti. Milli gözlem uydusu Göktürk-1 tarafından çekilen karede, Ahır Dağı’nın tepesini süsleyen al bayrağın tüm detayları net bir şekilde görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf, kısa sürede büyük beğeni topladı. Bakanlık paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız."

Cumhuriyet 102 Yaşında: Bayraklarla, Marşlarla, Coşkuyla… Türkiye’nin Dört Bir Yanında Coşkulu KutlamaCumhuriyet 102 Yaşında: Bayraklarla, Marşlarla, Coşkuyla… Türkiye’nin Dört Bir Yanında Coşkulu KutlamaGüncel
Cumhuriyet 102 Yaşında... Bağımsızlık Meşalesi Bir Asırdır Yanıyor!Cumhuriyet 102 Yaşında... Bağımsızlık Meşalesi Bir Asırdır Yanıyor!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kahramanmaraş 29 ekim cumhuriyet bayramı
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yalova’da 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın Yalova’da 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Sular Durulmuyor! Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!' Kızının WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: 'BU KADIN ÖLSÜN!'
ÇOK OKUNANLAR
Gebze'de Zamanla Yarış! Enkazdan 2 Cansız Bedene Ulaşıldı, 1 Kişi Sağ Kurtarıldı Çöken Binanın Enkazından Bir Kişi Sağ Çıkarıldı
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odasındaki Hakemler de mi Dahil? Bahis Skandalında Bomba İddia! VAR Odası Detayı Dikkat Çekti