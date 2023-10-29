Cumhuriyet Bayramı töreninde CHP Milletvekili Güneşhan'a yer verilmedi: Ayakta izledi

Çanakkale Valiliği'nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan'a protokolde yer verilmedi.

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Cumhuriyet Bayramı töreninde CHP Milletvekili Güneşhan'a yer verilmedi: Ayakta izledi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Çanakkale'de düzenlenen resmi törenler ile kutlandı. Çanakkale Valiliği'nce düzenlenen törenlerde protokol krizi yaşandı. Törenlere katılacağını daha önceden bildirmesine rağmen CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan'a protokol tribününde yer verilmedi. Törenlerde kendisine yer verilmeyen Güneşhan, vatandaşlar ile birlikte ayakta törenleri takip etti.

"ÇANAKKALE HALKINA YAPILAN SAYIGISIZLIKTIR"

Porotokol krizi ile ilgili açıklama yapan Güneşhan, "Törenlerde yaşanan durum şahsıma karşı yapılan bir saygısızlık değil, Çanakkale halkına karşı yapılan bir saygısızlıktır. Bizim koltuk derdimiz yok, ben törenleri halkımın içinde takip ettim. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını her yerde kutlarız. Bizler Çanakkale halkının temsilcisiyiz. Yapılan hareket doğru değildir" dedi.

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