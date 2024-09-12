'Cumhuriyet Başsavcısıyım' Diyerek Dolandırdı, Ödeme Yanlış Hesaba Gelince Yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 Haziran tarihinde aradıkları vatandaşa kendilerini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan dolandırıcıların yanlış yönlendirmesi sonucu, bir vatandaş F.Ö. isimli şüphelinin özel banka hesabına 200 bin TL havale etti.

Havale işlemini şüpheli gören banka durumu polise bildirirken, emniyet dolandırıcı şahıs hakkında takip başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, F.Ö. isimli şüpheli 10 Eylül tarihinde İstanbul'da Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

F.Ö., ifadesi alındıktan sonra bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA