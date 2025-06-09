Cumhurbaşkanlığı’ndan Can Medya’ya Üst Düzey Transfer

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı olarak görev yapan İdris Kardaş, Can Medya Grubu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Can Medya’ya Üst Düzey Transfer
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı İdris Kardaş'ın Can Medya Grubu'na katıldı. Can Medya Grubu tarafından yapılan açıklamada, Kardaş’ın hem yazarlık yapacağı hem de grubun dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinde koordinasyon görevini üstleneceği belirtildi.

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sayın İdris Kardaş’ın Can Medya Grubumuz bünyesinde yazarlık ve ayrıca dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapmak üzere Grubumuza katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Kardaş’a Can Medya Grubu’na hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum."

İDRİS KARDAŞ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Kardaş, üniversite eğitimini, 2002-2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gördü. 2011 yılında aynı üniversitede çalışmaya başladı; beş yıl koordinatör olarak görev yaptı.

2016'da Bilgi Üniversitesi’nden ayrıldı. Bu dönemde siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle işine son verildiğini belirtti.

2017 yılında İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM)'de akademisyen ve koordinatör olarak göreve başladı. Kardaş, Aktüel ve A Haber gibi medya kuruluşlarında köşe yazarlığı yaptı; ayrıca çeşitli televizyon programlarına sık sık konuk olarak katıldı. 5 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda yeni kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nde koordinatör olarak atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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