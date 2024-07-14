Cumhurbaşkanlığından Adalet Araştırması: Sonuçlar İktidarı Bile Şaşkına Çevirdi

Vatandaşın adalete olan güven kaybı her geçen yıl artarken bu, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verileriyle de ortaya konuldu. BirGün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca 2023 yılı için yüzde 62 olarak hedeflenen, “Adalet hizmetlerinden memnuniyet” oranı, hedefin dört puan gerisinde kaldı. Başkanlık, 2023 yılı sonu itibarıyla yurttaşın adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyet oranını yüzde 58,6 olarak hesapladı.

Adalet hizmetlerinden 2023 yılında duyulan memnuniyet oranı, ilk ölçümün yapıldığı 2020 yılına göre ise 1,8 puan düştü.

EN FAZLA ŞİKÂYET ADALETTEN

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verileri de toplumda adalete yönelik olan güvenin yerle bir olduğunu ortaya koyuyor. Hemen her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Adalet Bakanlığı en fazla şikâyet edilen idare olarak öne çıkıyor. Adalet Bakanlığı, 2 bin 277 şikâyet başvurusuna muhatap olması itibarıyla en çok şikâyet edilen idareler arasında ilk sırada yer alıyor.