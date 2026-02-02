Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor: Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, İran-ABD gerilimi ile Suriye'deki gelişmeler olacak. Gazze'de ateşkes süreci ve devam eden ihlaller ele alınacak. 'Terörsüz Türkiye' süreci de toplantının başlıklarından biri olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündemi, Suriye'deki son gelişmeler, ABD - İran gerilimi, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve ekonomi olacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Türkiye, İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile geçtiğimiz günlerde telefonda görüştü. Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti. Bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temaslarda bulundu. Görüşmeler, Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

Toplantının bir diğer başlığı ise Suriye olacak. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki mutabakat yeni haftada hayata geçirilecek.

Gazze'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ankara bu duruma tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınacak

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ' VE EKONOMİ

'Terörsüz Türkiye' süreci de toplantının başlıklarından biri. Yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek.

Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.

