Cumhurbaşkanı'ndan Tüm Siyasi Partilere 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 27 Şubat tarihi itibarıyla kritik bir eşiğin aşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok fazla uzamadan, fitneye gerilime provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyaset özü itibarıyla ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar muhalefet fark etmeksizin hepimiz emanetini taşıdığımız, iradesini temsil ettiğimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek, milletimizin hayır duasına mazhar oluruz. Ama burada bir eksiğimiz hatamız ihmalimiz olursa da bunun hesabını bu dünyada da ebedi alemde de veremeyiz. Dolayısıyla her birimizin millete karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmesi, milletimizden aldığımız yetkiyi üzerine gölge düşürmeden en güzel şekilde taşıması büyük önem arz ediyor.

'DAHA FAZLA BİR ARAYA GELELİM İSTİYORUZ'

Demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da o derece vazgeçilmezdir. Muhalefet yapıcı eleştirileriyle kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarılarıyla uygulanabilir çözüm önerileriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik, muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin katkılarına asla kulak tıkamadık. Haklılık payı olduğu sürece gelen eleştirileri değerlendirdik. Yasama faaliyetlerinde daha iyinin daha güzelin ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı olanı yapma gayretinde olduk. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini çok boyutlu bir bakış açısıyla cesur adımlarla karşıladık. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek bir zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Bilhassa dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim, uzlaşalım istiyoruz.

'KAYDA DEĞER MESAFE ALDIK'

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibarıyla 'terörsüz Türkiye' girişiminde kritik bir eşik daha suretle aşılmış oldu. Çok fazla uzamadan, fitneye gerilime provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, askeri polisi jandarması kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz.

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsnüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim; gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkaralım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planları ile birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım."

Kaynak: Haber Merkezi