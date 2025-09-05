Cumhurbaşkanı'ndan Milli Takıma Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup eden A Milli Takımı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı'ndan Milli Takıma Tebrik
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. Türkiye karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da A Millilere tebrik telefonu açtı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’yı galibiyet nedeniyle kutladı.

