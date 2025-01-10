Cumhurbaşkanı'ndan Elini Öpen Milletvekiline 200 Lira Harçlık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elini öpen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a 200 Lira harçlık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, konuşmasını tamamladıktan sonra yanına çağırdığı çocuklara harçlık dağıttı.
Bu esnada Cumhurbaşkanı'nın yanında bulunan AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş çocukların ardından sıraya girdi. Elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı, Sarıbaş'a da 200 lira harçlık uzattı.
O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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