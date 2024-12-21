Cumhurbaşkanı'ndan Dikkat Çeken Karar: ODTÜ'nün Eski Rektörü Türk-Japon Üniversitesi'ne Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kararnameyle 14 yeni rektör ataması yapıldı. Resmi Gazeteye yayımlanan karara göre; yıllarca ODTÜ'de rektörlük yapan ve bu yaz kararnameyle görevden alınan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü 16 Ağustos tarihli kararnameyle görevden alarak, yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'i atamıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan rektör atamaları şu şekilde:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin,

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay,

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal,

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli,

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel,

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak,

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay,

Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu,

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

Kararnameyle Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen'i görevden alınırken, Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner'i konsey üyesi olarak görevlendirildi.

Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine de Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atandı.

Kaynak: Haber Merkezi