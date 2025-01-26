Cumhurbaşkanı'na 'Evim Yok' Diyerek İsyan Eden Depremzedenin Eşinden Özür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında "Evim yok, çadırda kalıyorum" ifadesinde bulunan depremzedenin eşi özür diledi. Çadırda değil prefabrik bir evde kaldıklarını söyleyen adam, eşinin ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Konteyneri çadırdan üstün tutan, hakkını aramayı suç sayan bu korku düzeninize lanet olsun!" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında “Evim yok, çadırda kalıyorum” ifadesinde bulunan A.K. isimli depremzedenin eşi Mehmet K. açıklama yaptı.

"KONTEYNER DİYECEĞİNE ÇADIR​ İFADESİNİ KULLANMIŞ"

Mehmet K. taksi durağının olduğunu kaydederek, eşinin “çadır” ifadesinin çarpıtıldığını, kimseden bir beklentilerinin bulunmadığını söyledi. Mehmet K., "Konteyner diyeceğine çadır demiş. Devlet büyüklerimizden özür dileriz. Devletten beklentim yok. Zaten devletin başı kendinden aşkın" dedi.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "‘Evim yok, çadırda yaşıyorum’ diyen bir depremzedenin eşi, kamera karşısına geçirilip özür dilemek zorunda bırakılıyorsa; konteyneri çadırdan üstün tutan, hakkını aramayı suç sayan bu korku düzeninize lanet olsun!" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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