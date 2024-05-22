Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan taziye için Tahran’da

Azerbaycan ile iki ülke sınırında ortak inşa edilen barajın açılışına katıldıktan sonra Tebriz’e dönmek için yola çıkan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan ve Reisi’nin koruması Seyit Mehdi Musevi için başkent Tahran’da taziye merasimi düzenleniyor. Devlet ve hükümet başkanları ile bakanların katıldığı törende Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Yerel saatle 14.20’de Mehrebad Havalimanı’na ulaşan Yılmaz ve Fidan, törenin düzenlendiği Tahran Uluslararası Konferans Merkezi’ne geldi. Reisi, Abdullahiyan ve Musevi’nin tabutlarının önünde dua eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, vekaleten görevi devralan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’e ve İranlı yetkililere taziyelerini iletti.

İran’da 19 Mayıs’ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.