Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda: Genelge Yakın Zamanda Yayınlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Engelsiz Türkiye Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşların kolay hizmet alabilmeleri için "internet siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği" genelgesinin yakın zamanda yayınlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarıma sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum.

BM öncülüğünde tüm dünyada kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellerle ilgili farkındalığın artırılmasına vesile teşkil ediyor. Bu konuda en önemli husus, toplum hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla başarılı olabiliriz. Sosyal aktivitelerle, toplumsal bilinci artıran kampanyalarla engelli kardeşlerimize samimi destek vermemiz gerekiyor.

Medeniyet çınarı ile biz farklı coğrafyalara iyiliği, adaleti ve merhameti taşıdık. 'İnsan insanın yurdudur' dedik ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettik. 'Türk beklenendir. Türk yolu gözlenendir.' tespitini kuru bir hamaset değil güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Yurt dışı ziyaretlerimizde de bunu gördük.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZLA GÜÇLÜYÜZ'

Engellilerin Osmanlı Devleti'nin farklı kademelerinde mühim vazifeler üstlendiği bir gerçektir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle, özellikle hedef aldığı Sultan Abdülhamid Han açtırdığı mektep ile işitme ve konuşma engelli kişilerin çağın üzerinde eğitim almasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez. Bunların en başında da engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz ve 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefine giden yolda engellilerimizle kol kolayız.

GENELGE YAYINLANACAK

Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız."