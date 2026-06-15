Cumhurbaşkanı İErdoğan'dan ABD-İran Değerlendirmesi: Memnuniyetle Karşılıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakata dair paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı İErdoğan'dan ABD-İran Değerlendirmesi: Memnuniyetle Karşılıyorum
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ABD ve İran arasında haftalardır süren müzakerelerin ardından mutabakat anlaşmasına varılması ve imzaların atılacağı tarihin de belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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