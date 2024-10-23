Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yaptığı açıklamada, Ankara TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısını kınadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ankara’da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BRICS Zirvesi'ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. TUSAŞ'taki bu saldırıyı lanetliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'ye başsağlığı dilemek istiyorum. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Burada olmanız bizim için önemli. Rusya-Türkiye ilişkileri iyi komşuluk karakterleri taşıyor. Yıllardır tecrübelerimize dayanarak ilişkilerimiz gelişiyor. Ticari konularda da her sene daha dinamik gidiyoruz. Ticaret hacimlerimizin arttığının altını çiziyorum. Stratejik ilişkilerimizde gördüğünüz gibi Türkiye önemli bir partnerimiz. Akkuyu bunun için örnek bir projedir. Türkiye'de uluslararası gaz ağının oluşturulması konusunda attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı. Akkuyu NGS bizim için önemli bir proje. 7/24 bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki sene daha verimli çalışmasını görüyoruz.

Turistik faaliyetlerde daha fazla ilerleme kaydettik. Milyondan fazla insanımız Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ağustosta 4,5 milyon vatandaşımız Türkiye'yi ziyaret etti.