Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı Aydın Ünal'dan 'Çözüm Süreci' Yorumu: 'Malazgirt'teki Fotoğraf DEM ile de Mümkün'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılış töreninde DEM Parti grubuyla tokalaşması siyaset arenasının en sıcak tartışma hatlarından biri olmaya devam ediyor. Kulisleri hareketlendiren tartışma ise "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" sorusu etrafından şekilleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni süreç başlar mı?" sorusuna "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" diye verdiği yanıt da bu tartışmaları sıcak tutan açıklamalardan biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

'YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?'

Bahçeli ile başlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devam eden bugün ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gazetecilerin sorusuna verdiği cevap ile devam eden gündeme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı, eski AKP Milletvekili Aydın Ünal da Yeni Şafak'taki "Yeni bir çözüm süreci mi?" başlıklı yazısıyla katılmış oldu.

DEM Parti'nin 'süreci fırsata çevirmesi'nin mümkün olduğunu ve bunun zamanının geldiğini belirten Ünal, "DEM’in sağduyuyu seçmesi kendisi için de Türkiye için de hayırlı olacaktır" dedi. Tokalaşmadan bir çözüm sürecinin ya da bir çözüm süreci iması çıkarılamayacağını savunan Ünal, Bahçeli’nin tokalaşma sonrası yaptığı “DEM’e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir” açıklamasının "son derece mühim" olduğunu dile getirdi.

'AYNI FOTOĞRAFIN DEM İLE VERİLMESİ MÜMKÜN'

Ünal, "MHP, Kürt varlığını ve Kürt sorununu (ya da Kürtlerin sorunlarını) kabullenerek milli birlik ve kardeşliğe büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Bahçeli'nin Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamalarında Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla verdiği fotoğrafın da bu yönden 'tarihi bir adım' olduğunu savunan Ünal, "Şimdi aynı fotoğrafın DEM ile verilmesi de mümkün; tabii DEM değişirse, değişebilirse" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, DEM Parti grubuyla tokalaşmasına ilişkin "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" diye konuşmuştu.

DEM Parti Grubu ile tokalaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu, siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. Biz, gelişigüzel, keyfekeder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, şunları söylemişti: "DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda sıfırlanmış terör ve bölücülük melanetinden sonra, aşımızı beraber taşıralım, işimizi birlikte artıralım, huzur ve güvenliğimizi el ele çoğaltalım, nitekim dünya genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü cenneti olmasını sağlayalım."

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasını ve devamında yaptığı açıklamaları çok kıymetli bulduklarını söylemişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz" demişti.

Erdoğan, "Bahçeli’nin Meclis’in ilk günün de ve dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyoruz. Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin muhatapları tarafından anlaşılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında ise "Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti, ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz" demişti.

BAKAN TUNÇ'TAN TEK CÜMLELİK YANIT

Son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, kendisine "yeni çözüm süreci" sorusu yöneltilince "Çözüm süreci tartışması gündemde yok" diye yanıt vermişti.