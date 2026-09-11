Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basketbol Sahasındaki Çekişmeli Maçı Kamerada: 'Evet, Yine Kazandı!'

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptığı basketbol maçının renkli görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Varank paylaşımına "Evet, yine kazandı" notunu düşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahadaki formuna dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan bir ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabakalar büyük çekişmeye sahne oluyor.

Kadroda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da zaman zaman bu karşılaşmalarla ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor.

'EVET, YİNE KAZANDI'

Varank, yeni oynanan bir karşılaşmanın görüntülerini de sosyal medya hesabından "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oyuncuların yer aldığı videoda Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca 'Sen git video çek' dediler. Video çekmeye başladım. Neyse" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank Basketbol
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