Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de Yoğun Diplomasi Trafiği: Peş Peşe Kritik Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını Türkevi’nde sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü. Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

GAZZE VURGUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

AA'NIN HAZIRLADIĞI "KANIT" VE "TANIK" KİTAPLARINI TESLİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Khan'a AA'nın hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren "Kanıt" (The Evidence) ile savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını insan hikayeleri üzerinden ele alan "Tanık" kitaplarının genişletilmiş güncel baskısını verdi.

KUVEYT VELİAHT PRENSİ ŞEYH AL-SABAH'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al-Sabah'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre; görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

'İSRAİL ER YA DA GEÇ HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail'in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞME

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA