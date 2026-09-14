Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Eğitim Yılı Mesajı! Muhalefete PISA Tepkisi: 'Birileri Karalamaya Çalıştı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara’da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere mesajlar verirken eğitim yatırımları, PISA sonuçları, yapay zeka ve gençlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

YENİ EĞİTİM YILINDA 'KARDEŞLİK' VURGUSU

Eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanını, umudunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı, 42 yıllık geçmişiyle Başkent Ankara'nın en gözde eğitim kurumlarından biri olan Gazi Anadolu Lisesi'nde sizlerle beraber yaşamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçen hafta ilkokul ve ortaokul birinci sınıflar ile anaokullarımızı neşeyle dolduran yavrularımız, uyum haftası kapsamında okullarına başlamıştı. Bugün de “Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik” temasıyla tüm öğrencilerimiz okullarıyla buluştular. Öncelikle 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

'KAZALARDA HAYATINI KAYBEDEN HOCALARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor, hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle vazifeleri sırasında şehit düşen öğretmenlerimizle birlikte afetlerde, kazalarda hayatını kaybeden hocalarımızı, ebediyete uğurladığımız tüm eğitim neferlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Şunu bir defa tüm kalbimle ifade etmek isterim. Bugün burada olduğu gibi, her eğitim-öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

'ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRDIK'

Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. (Türkiye'nin PISA 2025 başarısı) Üç alanda puanını artıran tek ülke olduk. Bu başarıyı yine birileri karalamaya çalıştı. PISA sonuçlarını önemsizleştirmeye çalışanlar kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Bütçede aslan payını her zaman eğitime ayırdık.

'4 MİLYAR 306 MİLYONDA NFAZLA DERS KİTABINI ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTURDUK'

Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Bunlar, hangi gelir seviyesinden olursa olsun, evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar, eğitimi hayat veren, sınıfın kalbi ve ruhu olan öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yerine getirebilmeleri içindir. Bunlar Çankaya'dan Sincan'a, Mamak'tan Keçiören'e, Ankara'mızın her ilçesinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi içindir. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. 2003'ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. İnşallah bundan sonra da Ankara ile birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.

YAPAY ZEKANIN RİSKLERİNE KARŞI UYARDI

Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler. İnsanı diğer canlılardan ayıran kendi hakikatinin farkına varabilmesidir. İyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti fıtratımıza yerleştirilmiş bir pusuladır. Maarif, bu pusulayı ince ayarla geliştirip insanın içindeki o cevheri açığa çıkarma mücadelesidir. İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen sadece onu hayata taşıma tarzımızdır. Değişen, çocuklarımıza neyi, hangi usulle öğrettiğimiz, hangi imkanlarla onları donattığımız, hangi becerilerle öğrencilerimizi teçhiz ettiğimizdir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı yeni bir dünyada yaşıyoruz. Biliyoruz ki bugünün ve geleceğin dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, uluslararası rekabette öne geçmenin yolu eğitimde alınan mesafedir. Sadece bu yeni dünyada başarılı olmak için değil, ayakta kalmak için de nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bellidir. Bir defa öğrencilerimizin vizyonu, ufku, zihni öncelikle olabildiğince geniş olacak, açık olacak. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Bununla yetinmeyip gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak, dünyayı iyi tanıyacak. Çağın nimetleri olan teknolojiyi, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak. Teknolojinin esiri olmayacak. Öğretmenlerimiz, kendilerine emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken onların iyi birer birey olması için gayret gösterecek. Ailelerimiz sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda inanıyorum ki hem içinde bulunduğumuz çağın tehlikelerinden korunmuş hem de küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Diğer türlü ya bu yarışta geriye düşeriz ya da millet olarak bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz, işte bu hassasiyetlerin neticesinde vücut bulmuş kuşatıcı bir model. Modelimizin özünde, çağın bilgisiyle bu milletin köklü değerlerini birleştiren köklerden geleceği anlayışı yatıyor. Modelimizde bilgiyi sadece ezberleyen değil, o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz.

'TÜRKİYE'Yİ GENÇLERİMİZ YÖNETECEK'

Bunda da muradımız şudur. Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları işte bu sıralardan çıkacak. Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak, gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacaksınız. Asıl mesele, bu neslin bu mukaddes sancağı taşırken, bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü kabiliyete sahip olmasıdır. Aklı ilimle, kalbi değerlerimizle, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş böyle bir neslin Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam teminatı olacağına inanıyorum. Tabii şurası da mühimdir. Bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesi sevgili öğretmenlerimizin vereceği samimi desteğe bağlıdır. Sizlerden öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla teşvik etmenizi istirham ediyorum. Emekleri ve fedakarlıkları için tüm öğretmenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

'OKUYUN, DÜŞÜNÜN, UYGULAYIN'

Kıymetli öğrenciler, çok sevgili evlatlarım. Sizlerden de bazı beklentilerim var. Dünya sürekli değişiyor olsa da başarının formülü asırlardır değişmedi. Hep söylediğim gibi. Okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Kendinize inanın, milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın.

'SİZLER BİZİM GÖZBEBEĞİMİZSİNİZ'

Sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkânlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Biraz önce de söyledim. Hemen her alanda birinci sınıf imkânlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Aynı zamanda sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikâyelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştığınız sürece yolunuz da bahtınız da Allah'ın izniyle sonuna kadar açıktır. Bunun için bir gününüzü bile boşa geçirmeden geleceğe hazırlanmanız, bilginize yeni bilgiler, fikirlerinize yeni fikirler eklemeniz çok önemlidir. Siz evlatlarımdan ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı her zaman canlı tutmanızı bekliyorum. Ben sizlere inanıyor, sizlere sonsuz derecede güveniyorum. Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum.

'BAŞARILI DOLU BİR YIL DİLİYORUM'

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim öğretim camiamızın tüm paydaşlarına başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Açılışını yaptığımız eğitim kurumlarımız Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun diyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

Kaynak: AA