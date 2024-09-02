Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Adalet kavramının altını çizen Erdoğan, "Toplumun iç barışı için adalet vazgeçilmezdir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Adliyenin kapısını sonuna kadar adalete açmak için iş başı yaptığınız bu günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni adli yıl, ülkemiz, milletimiz, avukatlarımız, hakimlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden 206 yargı çalışanını buradan rahmetle anıyorum.

Malumunuz bu sene Yargıtay'ın seçim yılıydı. Seçimlerde Ömer Kerkez beyefendi Yargıtay başkanı olarak seçildi. Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyorum. Görevi devreden Mehmet Akarca'ya gayretleri için teşekkür ediyorum.

Seçim atmosferinin geride bırakılmasını, yargımızın etkin işleyişi bakımından önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm yargı organların milletimizin adalet arayışına daha hızlı cevap verebilecek.

Uyumun güçlendirilmesi için atılması gereken hukuki adımlar varsa Meclisimizle birlikte bunları yerine getireceğiz. Toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır. Mahkeme salonlarımızın duvarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü devletin adalet üzerinde durduğunun delilidir.

Devletin temel direği, varlık sebebi, meşruiyet kaynağı adalettir. Adalet konusunda şu ince ayrımı da yapmamız gerekiyor: Kanun, hukuk ve adalet aynı manaya gelmez. Adalet yalnızca bir kavram değil, bir ülküdür, yüce bir idealdir.

'YENİ ADIMLAR ATIYORUZ'

İnsanı merkeze alan, hızlı ve etkili işleyen bir sistem kurmak adalet politikamızın en önemli hedefidir. Yeni teknolojilerin etkisiyle toplum hızla değişiyor, dönüşüyor. Talep ve istekleri farklılaşıyor. Yargıdan beklentiler artmaktadır. Vatandaşlarımızın adalet arayışında karşılaştıkları zorlukları ortradan kaldırmak amacıyla yeni adımlar atıyoruz.

Bunlardan ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'dır. Bu sınavla avukat, hakim, savcı ve noter olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. İlk sınav 29 Eylül.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Kurumu da diğeridir. 3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. Bir yılı adalet akademisinde, 2 yılı ise usta çırak ilişkisiyle geçecek olan sistemde hakim ve savcılarımız çok daha donanımlı ve tecrübeli olarak yetişecek.

'MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ'

Türkiye Yüzyılı'nın yargı vizyonunu, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemi olarak belirledik.

2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yüzyılı yargı reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız.

Makul süre, öngörülebilir ve çözüm merkezli adalet, önceliğimiz olacak.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa konusunda sağlıklı bir tartışma değil, kemikleşmiş sağlıklı bir tartışma değil kemikleşmiş ön kabullerden kaynaklı bir kakafoni yürüyor. Yeni anayasa önümüzdeki en büyük engel önyargılar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizi geleceğe taşıyacak anayasa hazırlayacağız. Parti, Cumhur İttifakı ve yürütme olarak biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız.

Darbe Anayasası'ndan kurtulmalıyız. Türkiye yeni Anayasaya hazırdır."