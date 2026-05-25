Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı'na Telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgedeki tırmanan askeri hareketliliğe dikkat çeken Erdoğan, "Savaşın yeniden alevlenmesi kimsenin yararına değildir, diplomatik adımlar desteklenmelidir" mesajını verdi.

ABD-İran hattında karşılıklı diplomatik restleşmeler ve askeri hamleler sürerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

İki liderin Türkiye-Umman ikili ilişkilerini güçlendirme kararlılığını teyit ettiği görüşmede, ana gündem maddesi bölgesel ve küresel kriz alanları oldu.

'SAVAŞIN YENİDEN ALEVLENMESİ KİMSENIN YARARINA DEĞİL'

Bölgedeki gerilimin kontrol altında tutulması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasinin tek çare olduğunu belirtti. Erdoğan, Umman Sultanı ile yaptığı görüşmede şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesi hiçbir aktörün veya ülkenin yararına değildir. Bu kritik süreçte diplomatik adımların desteklenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye olarak, bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barışın ve istikrarın tesisi adına tüm gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz."

'FİLİSTİN HALKININ HUKUKUNU KORUYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinin kırmızı çizgileri olduğunu yineleyerek, Filistin topraklarında adil ve sürdürübilir bir istikrarın tesisi için Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Filistin halkının uluslararası arenadaki hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Görüşmenin sonunda bölgesel dayanışma mesajları verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: İHA

