Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı'nda Kritik Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti.

Konuşmasına konukları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Cumhurbaşkanlığı Külliye'mizde, bu anlamdaki, böyle bir sofrada sizlerle bir arada olmaktan ve dünyanın dört bir köşesinden bu sofraya iştirak etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SANCILI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nın Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Evet, Müslümanlar olarak Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyoruz. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın hemen öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı içeriden ve dışarıdan yapılan sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, yeniden ayağa kaldırmak için canhıraş bir çaba gösteriyor. Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz."

'ÖTELENDİK, ÖRSELENDİK, HORLANDIK'

Bunların yanında kültürel ırkçılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi nefret içeren, husumeti körükleyen, fiil ve söylemlere karşı mücadele yürüten Uluslararası Demokratlar Birliğine çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne Uluslararası Demokratlar Birliğine emek veren, faaliyetlerine katkı sunan, Birliğin bu noktaya gelmesinde payı olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Birliğin farklı kademelerinde görev almış, yurt dışındaki vatandaşlarımız için fedakarca uğraşmış, fakat bugün aramızda olmayan kardeşlerimize de Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bir defa şunun hepimiz farkındayız, bilincindeyiz; yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük, ırkçı saldırılara maruz kaldık, yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık. Ötelendik, örselendik, horlandık. Fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik.

'TÜRK DİASPORASI AYAKTA KALMAYI BAŞARDI'

Sizler orada, Sirkeci'den kalkan trenin arkasından el sallayan, su serpen, mahzun gönüllüler burada hasret çekti, bedel ödedi, zorluklara göğüs gerdi. Hani diyor ya şair; 'Sirkeci'den tren gider, vagon gider, derdim gider. Gurbet elde bir başıma varım, yoğum alır gider. Sirkeci'den tren gider Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider. Burada ezan var, orada çan her sabah çınlar tepemizde uyan, uyan. Sirkeci'den tren gider, bir yaldızlı Kur'an gider.'

Evet, hepimizin zihnine ve kalbine kahırla kazınan bu mısralar, bugünkü başarıların ne uğruna olduğunu çok net göstermektedir. Temelleri 1960'lı yıllarda atılan bu başarıların gerisinde emek, alın teri, azim, çile ve sebat vardır. Bir yandan ekmeğini kazanmak için didinen vatandaşlarımız, diğer yandan memleketlerini unutmamış, Türkiye'ye çok önemli katkılar yapmıştır. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır."

'MUHALEFET AVRUPALI TÜRKLERİ HEDEF ALMAKTAN UTANMIYOR'

Erdoğan, Türk diasporasının başarılarından övgü ile bahsettikçe birilerinin bundan rahatsız olduğuna işaret etti.

Yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye katkıda bulunmasının, baba ocağıyla bağlarını güçlendirmesinin malum çevreleri huzursuz ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet, milletvekiliyle, medyasıyla besledikleri trol ordularıyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Öyle kibirli bir zihniyete sahipler ki canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Türkiye'nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok" diye konuştu.

'BATILILAR KARŞISINDA EZİKLER AMA...'

Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tiplerin "zırzop" gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırdığını, yılın 11 ayı çalışan, ter döken, dişinden, tırnağından artırdıklarıyla yazın memleketine koşanlara hakaret ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gurbetçilerimize bunları yaparken, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, sadece 5 dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almakta hiçbir beis, sorun, sıkıntı görmüyorlar. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Burada şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim. İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın, hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Mücadeleleriyle, fedakarlıklarıyla, çoğu zaman içlerine akıttıkları gözyaşlarıyla gurbeti sılaya çeviren, acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime ünvanı, sıfatı ne olursa olsun kimse hürmetsizlik edemez. Tertemiz emekleriyle, tertemiz niyetleriyle, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz.

'SİZE KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ'

Tekrar söylüyorum. Size, kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremez. Şunu asla ve asla unutmayın sevgili kardeşlerim, Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın öz ve öz evlatlarısınız, sizler bu memleketin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan bir parçasınız. Geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, ihmal etmiş olabilir. Birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız."

