Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜGVA Programı'nda Önemli Mesajlar: 'Gençlerimizi Üç Beş Kendini Bilmeze Yedirmeyiz'

TÜGVA Yaz Okulları'nın İstanbul'daki final programında on binlerce öğrenci ve aileleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Gençlerimizi üç beş kendini bilmeze yedirmeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu gençliğin önüne set çekemezler" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜGVA Programı'nda Önemli Mesajlar: 'Gençlerimizi Üç Beş Kendini Bilmeze Yedirmeyiz'
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programını bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlendi. Sportif faaliyetlerden Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerine, eğlenceli aktivitelerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredata sahip olan ve bu yıl 700 binin üzerinde ortaokullu öğrencinin katılım sağladığı TÜGVA Yaz Okulları, on binlerce öğrenciyi, ailelerini ve davetlileri final programında bir araya getirdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, yaz dönemi boyunca üstün başarı göstererek Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜGVA Programı'nda Önemli Mesajlar: 'Gençlerimizi Üç Beş Kendini Bilmeze Yedirmeyiz' - Resim : 1

'TEKNOFEST KUŞAĞI YERİ GÖĞÜ İNLETİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Gençlerimizin gözleri yine ışıl ışıl parlıyor. Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, Teknofest kuşağı yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor.

* Gazze'de, Batı Şeri'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadele eden tüm yavrularımızı, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum.

* Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair söze mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri, bu rengarenk gülbahçesini istiklal, istikbal teminatını bizlere tekrar tekrar göstersin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜGVA Programı'nda Önemli Mesajlar: 'Gençlerimizi Üç Beş Kendini Bilmeze Yedirmeyiz' - Resim : 2

'GENÇLERİMİZİ ÜÇ BEŞ KENDİNİ BİLMEZE YEDİRMEYİZ'

* Sizlere baktıkça gururlanmaları yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzara, sizlerin dik duruşu, özgüvenidir. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, şu gençliğin önüne set çekemezler.

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA
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