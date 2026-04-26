Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Saldırı Girişimine Kınama ve Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Saldırı Girişimine Kınama ve Geçmiş Olsun Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı girişimini kınayan ve Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileten bir paylaşımda bulundu.

'DEMOKRASİLERDE MÜCADELE FİKİRLE YAPILIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelde düzenlenen etkinlik alanındaki güvenlik güçlerince apar topar dışarı çıkarılmıştı.

Olayda bir gizli servis görevlisi yaralanmıştı.

Silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.

Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı YerTrump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı YerDünya

AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Muş'ta Feci Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var Muş'ta Feci Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'