Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Saldırı Girişimine Kınama ve Geçmiş Olsun Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı girişimini kınayan ve Trump'a geçmiş olsun dileklerini ileten bir paylaşımda bulundu.

'DEMOKRASİLERDE MÜCADELE FİKİRLE YAPILIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelde düzenlenen etkinlik alanındaki güvenlik güçlerince apar topar dışarı çıkarılmıştı.

Olayda bir gizli servis görevlisi yaralanmıştı.

Silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi