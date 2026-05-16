Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Bu Ülkede Artık Annelerin Yüreğine Ateş Düşmesin Diyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye vizyonunu gençlerimiz için hayata geçiriyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni Programı'na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ve ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, üretimin ve emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz.

* Terörsüz Türkiye hedefimizin merkezinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizler için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatlarının ömürlerinin baharında hayattan koparılmasını, bir gonca gibi solup gitmesini istemiyoruz.

* Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz.

* Milletimiz yakın tarihinde gençliğin "Eyvah" diyerek hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin "Eyvah"ı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.

