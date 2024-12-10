Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriye' Diplomasisi: Meloni ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni görüşmesinde, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını belirtti.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye üzerine yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Verimli bir konuşma olduğunu ifade eden Rutte, Suriye'deki durumla ilgili, "Bu, milyonlarca insan için sevinç anı ama aynı zamanda belirsizlik anı." nitelemesini yaptı.

Rutte, "Barışçıl geçiş dönemi, hukukun üstünlüğüne saygı ve azınlıkların korunmasını umuyoruz. Rusya ve İran, (Beşşar) Esad'ın suçlarına ortak oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirterek, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirttiği bildirilmişti.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI İLE TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye’nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.

Kaynak: AA-İHA