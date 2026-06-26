Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in Ailesine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in Ailesine Taziye Mesajı
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in dün kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçavuş Kenan Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi

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