Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de Komşularına Sürpriz Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Rize'den ayrılmadan önce Güneysu ilçesinde ziyaret ettiği komşularıyla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de Komşularına Sürpriz Ziyaret
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Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan çıkarak baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti.

KOMŞULARIYLA HASRET GİDERİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen hemşehrileriyle anı fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonrası Erdoğan, Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla kentten ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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