Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili Paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib‘in milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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