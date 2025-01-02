Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib‘in milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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