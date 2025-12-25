Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Regaip Kandili' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Regaip Kandili' Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
11’inci Yargı Paketi Sonrası Cezaevlerinde Tahliye Hareketliliği Yargı Paketi Yürürlüğe Girdi, Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İstanbul Valiliği’nden Son Dakika Uyarısı! KAR GELİYOR İstanbul Valiliği’nden Son Dakika Uyarısı!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
'Sahte Diploma' Skandalı: Büyükelçi Görevden Alındı Büyükelçi Görevden Alındı
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var Futbolda FETÖ Operasyonu
Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku