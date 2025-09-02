Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Sinop' Yanıtı: 'Ülkem Ne Hallere Kaldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in Sinop'ta füze testlerinin balık ölümlerine yol açtığına yönelik sözlerine yanıt verdi. "Sinop’ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları." sözleriyle Özel'in sözlerini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta balıkçılık sezonu açılışında balıkçıların sorunlarını dile getirmiş ve kentte yapılan füze testlerinin balıkçılığı ve turizmi olumsuz etkilediğini söylemişti. Özel, "Balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Malumunuz Sinop’ta ROKETSAN’ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V’nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimiz de var. Ama şu anda biz Türkiye’nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Sinop’ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. “Balıklar strese giriyor” diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları.

Hep söylediğim gibi Türkiye’deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? “Millete hizmet edeceğiz” diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir."

