Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin Liralık Dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e dün Ümraniye’de düzenlenen mitingdeki sözleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025'te Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır."

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

