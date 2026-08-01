Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'Süreç Yasal Düzenlemeyle Hızlanacak'

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İl Danışma Meclisi programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor.

* Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. AK Parti siyasetin çekim merkezi. Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz.

* Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor. Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik.

* Muhalefetle aramızda dağlar kadar fark var. Onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.

'İSTANBUL'U GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ'

* İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. İktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u güvenli hale getiriyoruz. (Kiralık sosyal konut) Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* (Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk.

* Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.

* Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını, iftira, çarpıtma ile süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz.

* Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.

Kaynak: AA