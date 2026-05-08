Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'Ülkemize Göz Dikenin Bileğini Bükecek Güçteyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuardaki konuşmasından önemli satır başları şunlar:

Fuarımızın savunma sektörümüz ve bütün katılımcılar için hayırlara vesile olsun diliyorum. Dünyanın 120 ülkesinden 1700 firmanın katıldığı fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bünyesindeki 30 üniversitenin havacılık kümelenmesi olan SAHA ailesini yürekten kutluyorum. Sektördeki 4500 firmanın kolektif çalışmasını sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızı, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına şükranlarımı sunuyorum.

Bu sene 5. tertiplenen fuarımızın hamdolsun yeni anlaşmalarla taçlandırıyoruz. 1500'ü yerli, 263'ü yabancı olmak üzere 1763 firma katıldı. 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. İmzalanan 180 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşıldı.

Türk Savunma Sanayi artık yalnızca bölgesinde değil dünyada rağbet gören ve tercih edilen bir ekosistem haline geldi. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını yazdırmıştır. Bu başarının arkasında 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, devletimizin desteği ve milletimizin gayreti vardır. Savunma Sanayi'nde "Tam Bağımsız Türkiye" hedefine ulaşana kadar durmadan çalışacağız.

Güvenlik artık tek bir alana hapsedilemez. Fabrikadan test sürecine, veri merkezinden akademiye, tedarik zincirinden geri bildirime güvenlik bütüncül bir konsepttir. Bir ülkenin caydırıcılığı sahip olduğu platformlarıyla ölçülecek eşik çoktan aşılmıştır. Elinizdeki platformlarda hangi yazılımları kullandığınız, hangi sensörleri kullandığınız, bu ürünler için hangi motorları ürettiğiniz ve hangi mühimmatı ne kadar sürede üretebildiğiniz önemlidir.

Siber saldırılarına, elektronik harbe, insansız sistemlere karşı ne denli hazırlıklı olduğunuz belirleyicidir. Son dönemdeki çatışma ortamında bu gerçekliğe bir kez daha şahitlik ettik.

'TÜRKİYE İSTİKLALİNE KAST EDECEKLERİN BİLEĞİNİ BÜKECEK KUDRETE SAHİP'

Konvansiyonel sistemlerin yerini çok katmanlı entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesi savaş, uçağını, SİHA'larını, elektronik harp sistemlerini, tankını, savaş gemilerini inşa eden, denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her alanda yazılım ve kendi sistemleri yapan bir ülkedir. Türkiye, istiklaline kast edeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir.

SAHA 2026'da sergilenen gurur verici ürünlerimiz ve geçen hafta açıklanan ihracat rakamlarımız ne demek istediğimizi açıklıyor.

İnanç, irade, cesaret, gayret, adanmışlık ve vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğine bizzat tanıklık ettiniz. Biz göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatımız yılda 248 milyon dolardı. Türkiye Savunma Sanayi'nde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Dışa bağımlığımızı tersine çevirdik. 2025 yılında ihracatta ilk defa yılda 10 milyar doların üzerine çıktık. Nisan ayı ihracat rakamları geçen yılki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Savunma ihracatımız Nisan ayında 962 milyon dolara çıktı. Geçen yıla göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı bir haftada gerçekleştiriyor. Kısa vadede hedefimiz 11 milyar doları aşarak bu alanda ilk 10 ülke arasına girmek.

Dost, kardeş ve müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmak kolay olmadı. Ambargolarla kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemleri vermedikleri günler oldu. Sadece dışardan değil içerden de ihanete, kumpasa maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş Truva atlarının sabotajları ile mücadele ettik.

Türkiye savunma sanayinde ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. "Başımıza yeni icat çıkarmayın" dediler. "Dışardan almak daha kolaydır" dediler. "Ekonomik olarak feasable değil" dediler.

Kimi zaman ekonomiyi eğip bükerek, kimi zaman "balıklar ürküyor" gibi komik hamlelerle savunma sanayimizi engellemeye çalıştılar. "Balıklar ürküyor" diyenler fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlikle malum karakterlerin kendi ruhsuz, umutsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte SAHA 2026'da olduğu gibi harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik. Vecihi Hürkuş'ların, Nuri Demirağ'ların canlarını ortaya koydukları gibi sabırla yürüyerek savunma sanayinde bugünkü günlere ulaştık. Aralarında Özdemir Bayraktar abimizin de olduğu Türk Savunma Sanayi'nin öncülerini bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Vecihi Hürkuş'un havacılıkta yıllar önce yükselttiği bayrağı rahmetli Özdemir Bayraktar SİHA'larla göklere çıkarmıştır.

Ulusal güvenliğin kritik halkası bizim iç cephe olarak tarif etttiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir. Şurası bir hakikat ki milli bünye ne kadar sağlam olursa bir ülkenin güvenliği de o derece kuvvetli olur.

Kaynak: AA