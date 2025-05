Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yarınlarımızın mimarı siz gençlerimizle İstanbul'da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize sizlerin vasıtasıyla sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Gençlik kollarında çalışmış hareketimizin için yüreğini ortaya koymuş tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum.

Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim; biz öyle sıradan bir devlet değiliz, biz öyle sıradan bir millet değiliz. Biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz. Bittik tükendik demedik. Her bozgundan sonra yeniden toparlandık. Her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü filiz verdik. Her seferinde daha derinlere kök saldık. Bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda o tarihin birikimi ve tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da işte o tecrübedir.

