Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siyaset özü itibarıyla ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar muhalefet fark etmeksizin hepimiz emanetini taşıdığımız, iradesini temsil ettiğimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek, milletimizin hayır duasına mazhar oluruz. Ama burada bir eksiğimiz hatamız ihmalimiz olursa da bunun hesabını bu dünyada da ebedi alemde de veremeyiz. Dolayısıyla her birimizin millete karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmesi, milletimizden aldığımız yetkiyi üzerine gölge düşürmeden en güzel şekilde taşıması büyük önem arz ediyor.

Demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da o derece vazgeçilmezdir. Muhalefet yapıcı eleştirileriyle kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarılarıyla uygulanabilir çözüm önerileriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik, muhalefet sırasında oturan milletvekillerinin katkılarına asla kulak tıkamadık. Haklılık payı olduğu sürece gelen eleştirileri değerlendirdik. Yasama faaliyetlerinde daha iyinin daha güzelin ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı olanı yapma gayretinde olduk. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini çok boyutlu bir bakış açısıyla cesur adımlarla karşıladık. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek bir zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Bilhassa dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim, uzlaşalım istiyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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