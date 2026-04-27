Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi'nde konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Genel Sekreter, Sayın Bakanlar, Uluslararası Kuruluşların kıymetli temsilcileri, Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, OECD 2026 Beceriler Zirvesi münasebetiyle sizleri kıtaların buluşma noktası İstanbul'umuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin dünyaya açılan cümle kapısı olan İstanbul'da sizleri misafir etmek, böyle önemli bir zirveye ev sahipliği yapmak gurur vesilesidir, yurt içinden ve yurt dışından zirveye iştirak eden tüm misafirlere şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli toplantıdan fırsat buldukça İstanbul'umuzun güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini görme imkânı elde edeceğinize inanıyorum, konuşmamın hemen başında bir hususun altını çizmek istiyorum.

'EZBERLERİN BOZULDUĞUNA ŞAHİT OLUYORUZ'

Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız, teknolojinin ve yapay zekânın öncülüğünü yaptığı keskin bir dönüşüm sürecinden geçiyor, bu değişimin insanlığa neler kazandırdığının, neler kaybettirdiğinin hesabını elbette akademisyenlerimiz çok boyutlu bir şekilde yapmaktadır. Değişimi sağlıklı şekilde yönetmek bizim elimizde. Bu biz karar alıcıların asli vazifelerinden biridir. Bu zirvenin beceriler alanında küresel diyalog için güçlü zemin oluşturacaktır. İstihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojideki gelişime paralel olarak üretim içimleri değişiyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Ülkelerin başarısını belirleyecek unsurun insani becerilerin olacağı anlaşılıyor.

'BÜYÜK BİR MUAMMA OLARAK ÖNÜMÜZDE DURUYOR'

Uluslararası araştırmalar OECD ülkelerinin büyük bölümünde çalışma alanındaki nüfusun azaldığını gösteriyor. Bazı sektörlerde kaçınılmaz olarak iş gücü talebi azalırken personel bulmakta zorluk çekiliyor. Ülkemiz dahil tüm ekonomiler tecrübe etmekte. Robotik teknolojilerin yaygınlaşması çeşitli endişeleri de beraberinde getirmektedir. Küresel robot piyasasının şu anki 100 milyar dolardan 2050'de 25 trilyon dolarlık pazara dönüşeceği öngörülüyor. Yapay zekanın talimat verdiği robotların uyguladığı, üretim süreçlerinde inşa unsurunun olmadığı durumun nasıl yönetileceği büyük bir muamma olarak önümüzde duruyor.

