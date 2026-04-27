Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi'nde konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Genel Sekreter, Sayın Bakanlar, Uluslararası Kuruluşların kıymetli temsilcileri, Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, OECD 2026 Beceriler Zirvesi münasebetiyle sizleri kıtaların buluşma noktası İstanbul'umuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin dünyaya açılan cümle kapısı olan İstanbul'da sizleri misafir etmek, böyle önemli bir zirveye ev sahipliği yapmak gurur vesilesidir, yurt içinden ve yurt dışından zirveye iştirak eden tüm misafirlere şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli toplantıdan fırsat buldukça İstanbul'umuzun güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini görme imkânı elde edeceğinize inanıyorum, konuşmamın hemen başında bir hususun altını çizmek istiyorum.

'EZBERLERİN BOZULDUĞUNA ŞAHİT OLUYORUZ'

Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız, teknolojinin ve yapay zekânın öncülüğünü yaptığı keskin bir dönüşüm sürecinden geçiyor, bu değişimin insanlığa neler kazandırdığının, neler kaybettirdiğinin hesabını elbette akademisyenlerimiz çok boyutlu bir şekilde yapmaktadır. Değişimi sağlıklı şekilde yönetmek bizim elimizde. Bu biz karar alıcıların asli vazifelerinden biridir. Bu zirvenin beceriler alanında küresel diyalog için güçlü zemin oluşturacaktır. İstihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojideki gelişime paralel olarak üretim içimleri değişiyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Ülkelerin başarısını belirleyecek unsurun insani becerilerin olacağı anlaşılıyor.

'BÜYÜK BİR MUAMMA OLARAK ÖNÜMÜZDE DURUYOR'

Uluslararası araştırmalar OECD ülkelerinin büyük bölümünde çalışma alanındaki nüfusun azaldığını gösteriyor. Bazı sektörlerde kaçınılmaz olarak iş gücü talebi azalırken personel bulmakta zorluk çekiliyor. Ülkemiz dahil tüm ekonomiler tecrübe etmekte. Robotik teknolojilerin yaygınlaşması çeşitli endişeleri de beraberinde getirmektedir. Küresel robot piyasasının şu anki 100 milyar dolardan 2050'de 25 trilyon dolarlık pazara dönüşeceği öngörülüyor. Yapay zekanın talimat verdiği robotların uyguladığı, üretim süreçlerinde inşa unsurunun olmadığı durumun nasıl yönetileceği büyük bir muamma olarak önümüzde duruyor.

Ormanların 'Gram Altını' Çıktı: Kastamonu'da Servet Mesaisi Ormanların 'Gram Altını' Çıktı: Kastamonu'da Servet Mesaisi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ev Hayali İçin Son Adım! TOKİ İstanbul Kurası Bugün Tamamlanıyor Ev Hayali İçin Son Adım! TOKİ İstanbul Kurası Bugün Tamamlanıyor
Eşme Belediyesinde Başkan Vekili Belli Oldu Eşme Belediyesinde Başkan Vekili Belli Oldu
Nusret'in Kardeşi Özgür Gökçe Tutuklandı Nusret'in Kardeşi Özgür Gökçe Tutuklandı
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde