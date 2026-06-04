Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijer ile Dayanışma Mesajı: Kara Gün Dostuyuz

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Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tchiani'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tchiani, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tchiani, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'AFRİKA ÜLKELERİNİN KARA GÜN DOSTUYUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

"Bugünkü görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimizin liderliğinde Nijer'in farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Afrika ülkelerinin kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.

Dostluk hastanesi ve dostluk okulu projesini geliştiren TİKA Nijer'in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş vadeli bir iş birliği olarak görüyoruz.

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik."

'TÜRKİYE İSTİKRARA KAVUŞMAMIZI SAĞLADI'

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani'nin ise konuşmasında, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. 8 Ocak 2013 tarihinde resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Birkaç anlaşma imzalandı. Bu ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı. Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Türkiye istikrara kavuşmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi