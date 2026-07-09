Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderlerine Sıra Dışı Jest: Kimi Ankara'da Bıraktı, Kimi Müzeye Bağışladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Liderler Zirvesi’nin ardından liderlere sunulan diplomasi hediyeleri, benzeri görülmemiş bir bürokratik çıkmaza dönüştü.

Financial Times muhabiri Lucy Fisher'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefik liderlere üzerlerinde isimleri kazınmış gerçek birer ateşli silah, birer kutu mermi ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın en içten selamlarıyla" yazılı bir kart takdim etti. Türkiye, silahların gümrükten geçmesi için gerekli diplomatik muafiyet belgelerini sağlasa da Batı yasaları bu hediyenin kabul edilmesine geçit vermedi.

İNGİLTERE VE HOLLANDA SİLAHLARI ANKARA'DA BIRAKTI

The Guardian'ın haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, muafiyet belgelerine rağmen silahı ülkeye sokmanın Birleşik Krallık yasalarına aykırı olacağını belirterek tabancayı Ankara’da bıraktı. Silah ve mermiler imha edilmek üzere İngiliz Büyükelçiliği'nde tutuldu.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten de tamamen aynı paketi aldığını doğrulayarak, "güvenlik protokolleri ve yasal prosedürler" nedeniyle mühimmatı ve silahı uçağına almayıp Ankara'da bıraktığını açıkladı.

GERÇEK SİLAH OLDUĞUNU HAVALİMANINDA ANLADILAR

Belçika Başbakanı Bart De Wever ve heyeti, hediye paketini açmadan uçağa yükledi. Brüksel’e indiklerinde ambalaj kağıtlarını söken yetkililer, paketin içinden çalışır vaziyette gerçek bir revolver ve mermileri gördü. Başbakanlık kaynakları tabancanın derhal havacılık polisine teslim edildiğini ve polisin güvenli kasasına kaldırıldığını duyurdu.

KANADA KULLANILAMAZ HALE GETİRİP İMHA EDECEK

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın hediyesinin Kanada Federal Polisi'ne (RCMP) devredildiğini açıkladı. Mühimmat kutusu Türkiye’de bırakılırken, tabancanın mekanizmasının tamamen bozularak işlevsiz hale getirileceği vurgulandı.

Kanada'daki Çıkar Çatışması Yasası gereği kamu görevlilerinin 1000 doların üzerindeki hediyeleri saklaması yasak. Ülkede eski Başbakan Justin Trudeau, daha önce hediye edilen bir güneş gözlüğünü beyan etmediği için para cezasına çarptırılmıştı.

AB LİDERLERİNDEN MÜZE VE DEPOLAMA FORMÜLÜ

Politico'nun haberine göre AB Konseyi Başkanı António Costa’nın yakın koruma ekibi silahı hemen incelemeye aldı. Konsey, Belçika'nın yasal prosedürlerini izleyerek silahı katı güvenlik kuralları çerçevesinde Konsey Genel Sekreterliği bünyesinde depolayacak.

Nazik jesti için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü ise silahın mekanizmasının tamamen bozulup körleştirileceğini ve ardından bir askeri müzeye bağışlanacağını duyurdu.

Kaynak: Gazete Oksijen