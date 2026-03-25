Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 17'nci yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17'nci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

Kaynak: AA