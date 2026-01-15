Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Miraç Kandilini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı. (

Kaynak: DHA