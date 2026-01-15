Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç kandili vesiilesiyle paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Miraç Kandilini kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı. (
Kaynak: DHA
