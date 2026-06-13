Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a Videolu Mesaj: 'Yeni Bir Destan Yazacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na video mesaj gönderdi: "Şimdi yeni bir destan yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a Videolu Mesaj: 'Yeni Bir Destan Yazacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na video mesaj göndererek başarı dileklerinde bulundu. A Milli Takım'ın Avustralya karşılaşmasıyla Dünya Kupası yolculuğuna başlayacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşın milli heyecan etrafında kenetlendiğini ifade etti.

Milli futbolculara seslenen Erdoğan, "Sizler ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

'BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ'

Erdoğan, milli takımın geçmişte elde ettiği başarıları hatırlatarak, "Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza ve Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hâlâ yüreklerimizde yaşıyor" dedi.

Yeni bir başarı hikayesi yazılacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi yeni bir destan yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar" sözleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Takım Recep Tayyip Erdoğan
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