Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Güvenlik Vurgusu: "Kimseye Emanet Edemeyiz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

'YÜKSEK VAZİFE ŞUURUYLA HİZMET EDECEKLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Subaylarımızın mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. Dereceye girenlerle birlikte 16. Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8. Dönem Kuvvet Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylarımız, kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.

'İŞ BİRLİKLERİNİ DAHA DA GELİŞTİRECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM'

26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyorum. Üstlenecekleri görevlerle ülkelerimiz arasındaki dostluk, dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Son olarak subaylarımızı hem kuramsal çerçevede hem de uygulama zemininde titizlikle eğiten, bilgi ve deneyimleriyle genç kurmaylarımızı teçhiz eden komutan ve hocalarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum.

'ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Bu vesileyle devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzur ve selameti için can veren şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum. Merhum Nurettin Topçu'nun ifadesiyle, "Şehit, bir fertte barınan milletin ruhu, bir millet iradesidir ki bir vücudun gömüldüğü yerden bize ebedi hayat gönderir. Bize ebediyeti kazandırır.

'BU OCAK İFTİHAR KAYNAĞIDIR'

31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir.

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Değerli rektörümüzün ve yöneticililerimizin şahsında sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında oldu. Subaylarımızın daha yüksek standartlarda eğitim alması için altyapıların ihtiyaç karşılaması noktasında hassasiyet taşıdık. Bundan sonra daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

'SAVAŞLAR ARTIK SADECE CEPHELERDE VERİLMİYOR'

Kıymetli misafirler, keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler, eğitimden sağlığa ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine kadar hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin ve hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları ve ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekâtın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. Keşif ve gerçek zamanlı haber almanın vazgeçilmez birer kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam, planlamayla birlikte sevk ve idareyi de her zamankinden daha kritik hale getirmiştir.

'KOMUTANLARIMIZ YENİ DESTANLAR YAZMAYA DEVAM EDİYORU'

Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milli Savunma Üniversitemizde yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal, tuttuğu notlardan birinde, "Komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir." diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki komutanlarımız, eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar.

Biliyorsunuz iki gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Son olarak burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik bir şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ KİMSEYE EMANET EDEMEYİZ'

Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikâye yazmaya başlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızı tekrar tekrar tebrik ediyor, üstlenecekleri görevlerinde her birine başarılar diliyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi