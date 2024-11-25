Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki Kayyım Kavgasına İlişkin Açıklama: 'Kabadayılığa Eyvallah Etmeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidarız. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Eğitim öğretimde değişime ve yeniliğe direnmek bizatihi hayatın kendisine direnmek manasına gelir. Ülkemizde maalesef kendini halen 1940'ların şartlarında gören, eğitime bir gelişim ve tekamül aracı olarak değil; bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor. Kökü mazide, ati tasavvurumuza uygun bir şekilde hayata geçirdiğimiz Türkiye yüz yılı maarif modelimizin uygulanmasında bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz. Milletçe hepimizin geleceğini ilgilendiren eğitim öğretim meselesini, günlük siyasi tartışmaların ve ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır. Eğitim, siyaset malzemesi olamaz.

'KADINLARIN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ İÇİN ÇABALADIK'

Kim ne derse desin Türkiye bizim hükümetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir. Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik, meselelerimizin üzerine gitme cesareti gösterdik. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden, kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Son 22 yılda bu konuda çok köklü çok kapsamlı reformları devreye aldık. Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz, ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz görülen duvarların yıkıldığı nice yanlışın, nice hatalı uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir. Dünün gözümüzde büyüyen sorunları bugün artık tarihe karıştı, inşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz.

'BİRİLERİ ISRARLA GÖRMEZDEN GELSE DE...'

Dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Lübnan'ı Suriye'yi ve diğer bölge ülkelerinin de içine alacak şekilde genişliyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Katıldığımız her uluslararası toplantıda Gazze’de yaşanan vahşete dikkat çekiyoruz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona ulaşan yardım miktarı ile ilk sırada yer alıyoruz. İsrail ile ticareti tamamen keserek yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden sarfınazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerde İsrail'i çatışmaları durdurmaya zorlayacak tedbirler alınması için uğraşıyoruz. İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek yürek tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz. Biz insanlığımızın sınandığı bu imtihan günlerinde Filistin halkına ve Gazzeli mazlumlara kardeşlik görevimizi yerini getirmenin gayretindeyiz. Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin en yakın şahidi bizzat Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizdir.

'KİMSE KUSURA BAKMASIN; BİZİM FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZ...'

Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız. Çocuğu çocuk ve kadın 50 bin masumun kanı üzerinden oy hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza 'işbirlikçi' iftirası atanlar önce gitsinler Filistin direnişine 'terör' yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar. 14-28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı söylemlere sessiz kalmalarının hesabını versinler. Kimse kusura bakmasın; bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptığından kat be kat fazladır.

'ZORBALIĞA EYVALLAH ETMEYİZ'

Her zaman söylediğim gibi bizim halkımızdan gizlimiz saklımız yoktur. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, teklife açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Ama zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir suretle 'eyvallah' etmeyiz. Geçtiğimiz günlerde Meclisimizden yansıyan sahneler hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

'KİMSE HUKUKTAN AZADE DEĞİLDİR'

Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek Gazi Meclis'imizin konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum. Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için tüm hizmetlerin vatandaşların hakkını koruyacak şekilde olması önceliğimizdir. Vatandaşlarımıza hizmet verecek her kurumun teftişi konusunda hassasiyetimiz vardır. Hiç kimse hukuktan nizamdan azade değildir. Bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamaha göstermeyiz.

'KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'

Biz süredir milletimizden çokça şikayet aldığımız yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız ateşli silah konusunda düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Devlet Denetleme Kurumumuz, denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek, hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecek"