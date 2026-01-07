Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye Teklifi' İddiasına Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maduro'ya Türkiye teklifi' iddiası hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye Teklifi' İddiasına Yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Türkiye’ye gitmesinin teklif edildiği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Maduro’ya Türkiye’ye gitmesinin teklif edildiği yönündeki haberler ABD’li Senatör Lindsey Graham ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulanmıştı.

Graham, "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" demiş, Graham’ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump’ kafasını sallamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nicolas Maduro Venezuela Recep Tayyip Erdoğan

