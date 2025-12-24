Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ankara Haymana'da düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye Taziye Telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ile beraberindeki heyeti Ankara'dan Trablus'a taşıyan uçak, Ankara'da düştü. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçaktaki 5 kişilik Libya heyetinin yaşamını yitirdiğini.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere hareket eden 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi uçak, 20.10'da havalandı. Kısa süre sonra uçakla irtibat kesildi. Yapılan çalışma neticesinde uçağın kaza kırıma uğradığı belirlendi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın bulunduğu uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, düşen uçağa ilişkin soruşturmayı takip etmek üzere Libya’dan bir heyetin yarın Ankara’ya geleceğini, kazanın nedeninin teknik incelemelerle belirleneceğini açıkladı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de Türkiye makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

