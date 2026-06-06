Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Şirketlere Tarihi Çağrı: 'Buradan Yönetin!'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen “DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni”nde ekonomi gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. 1985 yılından bu yana dış ekonomik ilişkilerin lokomotifi olan DEİK üyeleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin ihracat hamlelerini rakamlarla ortaya koydu.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatının 2025 yılı itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Sancılı küresel atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz" dedi. Erdoğan, haziran ayında takvim etkisinin kalkmasıyla ihracatta güçlü bir ivme beklediklerini ekledi.

EKONOMİ YÖNETİMİNE FİNANSMAN TALİMATI

İş dünyasının en büyük şikayetlerinden biri olan kredi ve finansman sorununa da değinen Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun masaya yatırıldığını açıkladı:

"Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik."

ULUSLARARASI DEVLERE ÇAĞRI

İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel yatırımın ve uluslararası ticaretin bölgesel üssü yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, perşembe günü yürürlüğe giren paketin bu stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.

Yabancı yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim mesajımız çok açık; operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan" diyerek yeni teşviklerin sinyalini verdi.

Kaynak: Haber Merkezi