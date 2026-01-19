Cumhurbaşkanı Erdoğan: '192 Ülke ile Hava Ulaşım Anlaşması İmzalamayı Hedefliyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sevgili Ankaralılar, Ulaştırma Bakanlığımızın değerli mensupları, sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Esenboğa Havalimanımızın yeni kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel buluşma vesilesiyle, sizlerin şahsında başkent Ankara’mıza buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün açılışını yaptığımız yeni yatırımlarımızın Ankara’mız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hem Esenboğa Havalimanı’mıza hem de Ankara’mıza önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza; işçisinden mimar ve mühendisine kadar her bir kardeşime şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyorum.

‘MİLLETİN EMANETİNİ OMUZLARIMIZDA TAŞIDIĞIMIZIN BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ’

Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda, rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik; sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiden eğitime her alanda devasa yatırımlara, eserlere ve hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık; artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği ve nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.

'4 SAATLİK UÇUŞ SÜRESİYLE 67 ÜLKENİN MERKEZİNDE YER ALIYORUZ'

Sevda ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz; heyecanımızı yitirmiyor, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle, daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün, hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim ki Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz; bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak ve en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye’yi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

2002’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024’te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58’e çıkardık; inşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60’a yükselecek. Nereden nereye? Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81’den 175’e taşıyarak Türkiye’yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.

'DÜNYADA 7. SIRAYA YERLEŞTİK'

Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. Bir başka çarpıcı rakam; 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Nereden nereye?

Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı’nın hâlini biliyorsunuz; o zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getiren bir durumdaydı. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu hâline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi modern bir yapıya kavuşturduk. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sıraya yerleştik.

İstanbul Havalimanı’mız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa’da 2’nci, dünya genelinde 7’nci oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında 550 bin uçak trafiği ile Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor.

Değerli konuklar, bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Esenboğa Havalimanı’mız da son 23 yılda önemli bir büyüme sağladı; 2002’de 37.421 uçak ve 2.836.000 yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa’da, 2024 yılında uçak trafiği %159 artışla 96.910’a, yolcu trafiği ise %355 artışla 12.913.753’e ulaştı.

'YOLCU KAPASİTESİNİ 30 MİLYONA YÜKSELTECEĞİZ'

Esenboğa’daki yolcu trafiğinin 2035’te 23,1 milyonu, 2045’te ise 31,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz; bu sayılar bize Esenboğa Havalimanı’mızın artık daha büyük bir kapasiteye ve daha yüksek standartlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Tam da bu amaçla Esenboğa’yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etapını tamamladık. Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3.750 metre uzunluğundaki üçüncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Merkezimizi ve 13.500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik; ayrıca 85.000 metrekarelik, 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları dâhil 945.000 metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık. Ulu Pınar Deresi’nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik; 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından gümrük müdürlüğüne, özel maksatlı garajdan yeni itfaiye istasyonuna, ısı merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye kadar toplam 41.052 metrekarelik inşaat alanında en son teknolojiye sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik. Tüm bunların yanında 1.200 araçlık açık otoparkımızı da Esenboğa Havalimanı’mıza kazandırdık. Projemizin ikinci etapında terminal binamızı en az 40 bin metrekare genişletecek, minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare kaplama bağlantı taksi yolu çalışması yapacağız; böylece Esenboğa Havalimanı’mızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz.

'DEVLETİMİZİN KASASINDAN TEK BİR KURUŞ BİLE ÇIKMADAN GERÇEKLEŞTİRDİK'

Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum: Bakınız, tam 298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında, yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket, kira bedelinin yüzde 25’ine tekabül eden 140 milyon avroyu peşin ödedi ve bu bedel, daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının Nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Böylelikle milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanarak, kamu-özel iş birliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk.

Aslında kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor. Belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız yatırımların ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor, Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, mühendisinden işçisine projede emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.